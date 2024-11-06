Тепловентиляторы (Дуйчики)

Простой в работе тепловентилятор или дуйчик относится нагревателям несложной конструкции, но очень эффективными при необходимости нагревать помещения способом вентиляции теплового потока воздуха. В нашем интернет-магазине представлен обширный ассортимент таких приборов, которые популярны для использования в жилых домах, заведениях общественного питания, офисах, бытовках на строительных площадках.

Дуйка (обогреватель) – принцип работы и виды

Производители ARO, ELEMENT, FORTE, GRAND, GRUNHELM, KUMTEL, NOWA, TARRINGTON HOUSE, TROTEC, VITALS, WETAIR поставляют на рынок продаж большое количество изделий с разными техническими характеристиками и целевым предназначением. Для бытовых условий самыми ходовыми являются модели, способные качественно обогревать комнаты с площадью от 10 до 30 м2.

Средняя мощность данных устройств находится в диапазоне от 500 Вт до 2 кВт. Эти показатели помогут достаточно быстро прогреть помещение со средней квадратурой. Более производительные и габаритные агрегаты применяются на промышленных предприятиях, в торговых точках, устанавливаются на складах и в гаражах.

Разнообразие ассортимента позволяет купить дуйчик нужного вам типа:

стационарные устанавливаются в помещении в определенной точке без возможности переноса в другую зону;

устанавливаются в помещении в определенной точке без возможности переноса в другую зону; автомобильные предназначены для транспортных средств;

предназначены для транспортных средств; мобильные тепловентиляторы можно быстро и легко перемещать внутри помещений.

Появились новинки в формате дорожных сумок. Это очень удобно при перевозке в багажнике автомобиля, для поездок на дачу, при ситуации с неотапливаемым рабочим местом.

Тепловентилятор – варианты установки и используемых нагревательных элементов

Решение купить дуйчик вполне оправдано возможностью приобрести наиболее подходящую модель с учетом специфики дальнейшего применения:

напольные образцы оснащены специальными подставками, чтобы предотвратить опрокидывание. Не составит труда переносить приборы этого вида из одной комнаты в другую. Есть агрегаты с ручками и колесиками;

образцы оснащены специальными подставками, чтобы предотвратить опрокидывание. Не составит труда переносить приборы этого вида из одной комнаты в другую. Есть агрегаты с ручками и колесиками; настенные будут оптимальным выбором для небольших помещений. В этом случае не придется занимать полезную площадь на полу;

будут оптимальным выбором для небольших помещений. В этом случае не придется занимать полезную площадь на полу; настольный тепловентилятор купить рекомендуется по причине его отличной мобильности, компактных размеров и минимального веса.

Цена дуйки во многом определяется использованным для изготовления нагревательного элемента материалом. Большим спросом пользуются недорогие спиральные образцы. Но для них присуще достаточно быстрое пересушивание воздуха внутри комнаты.



Металлокерамические и керамические ТЕНы отличаются бесшумной работой и способностью сохранять нужный уровень влажности. Их стоимость несколько выше, но зато пользователь будет находиться в более комфортной обстановке.

Преимущества дуйчиков перед другими видами обогревателей



Для продукции известных брендов характерен обширный функционал. Производители учитывают актуальные запросы потребительского рынка и предлагают купить дуйчик с наличием новых технологических решений:

надежная защита от риска перегрева;

комплектация термостатом;

автоматический поворот;

таймер времени работы;

удобный дисплей;

система срабатывания отключения при падении;

опция регулировки мощности;

увлажнитель воздуха;

режим холодного обдува.

Также можно купить тепловентилятор с пультом дистанционного управления.

В отличие от изделий выпуска прошлых лет стоит упомянуть о разнообразии внешней формы современных моделей. Это квадратные, прямоугольные, цилиндрические образцы и модификации оригинального дизайна в виде очагов пламени.

Обращайтесь к нам в любое удобное для вас время, чтобы купить дуйчик и наполнить свой дом теплом и уютом!