0
0
+38 (097) 861-40-03
+38 (097) 861-40-03
Корзина
В корзине пусто!
Это никогда не поздно исправить :)

Тепловентиляторы (Дуйчики)

Сортировать:
Хит
Популярный
Тепловентилятор электрический VITALS EH-27
Тепловентилятор электрический VITALS EH-27 Тепловентилятор электрический VITALS EH-27
Тепловентилятор электрический VITALS EH-27
Артикул: 114582
 Заканчивается
1 029 грн
Вид обогревателя: Тепловентилятор
Мощность, Вт: 2000
Напряжение, В: 230
Габариты, мм: 190*160*215
Количество режимов: 3
Популярный
Тепловентилятор электрический Grunhelm PTC-2000D
Тепловентилятор электрический Grunhelm PTC-2000D Тепловентилятор электрический Grunhelm PTC-2000D
Тепловентилятор электрический Grunhelm PTC-2000D
Артикул: 114575
В наличии
634 грн
Вид обогревателя: Тепловентилятор
Мощность, Вт: 2000
Напряжение, В: 220
Габариты, мм: 148*120*190
Количество режимов: 2
Популярный
Тепловентилятор электрический Grunhelm PTC-5000R
Тепловентилятор электрический Grunhelm PTC-5000R
Артикул: 114085
В наличии
2 808 грн
Вид обогревателя: Тепловентилятор
Мощность, Вт: 5000
Напряжение, В: 380
Количество режимов: 3
Количество фаз: 3
Популярный
Тепловентилятор электрический GRUNHELM PTC-3000
Тепловентилятор электрический GRUNHELM PTC-3000 Тепловентилятор электрический GRUNHELM PTC-3000
Тепловентилятор электрический GRUNHELM PTC-3000
Артикул: 99733
В наличии
1 269 грн
Вид обогревателя: Тепловентилятор
Мощность, Вт: 3000
Количество режимов: 3
Производительность, м³/ч: 158
Способ нагревания: Прямой
Популярный
Тепловентилятор электрический Grunhelm PTC-2000S
Тепловентилятор электрический Grunhelm PTC-2000S
Артикул: 114113
В наличии
896 грн
Вид обогревателя: Тепловентилятор
Мощность, Вт: 2000
Напряжение, В: 220
Количество режимов: 2
Нагревательный элемент: Керамический
Хит
Популярный
Тепловентилятор электрический Grunhelm PTC 2000T
Тепловентилятор электрический Grunhelm PTC 2000T Тепловентилятор электрический Grunhelm PTC 2000T
Тепловентилятор электрический Grunhelm PTC 2000T
Артикул: 113986
В наличии
704 грн
Вид обогревателя: Тепловентилятор
Мощность, Вт: 2000
Напряжение, В: 220
Количество режимов: 3
Производительность, м³/ч: 158
Скидка
-9%
Популярный
Тепловентилятор электрический GRAND ТВЕ-180
Тепловентилятор электрический GRAND ТВЕ-180
Артикул: 113575
В наличии
1 079 грн 980 грн
Вид обогревателя: Тепловентилятор
Мощность, Вт: 2000
Напряжение, В: 220
Габариты, мм: 210*128*226
Количество режимов: 3
Популярный
Тепловентилятор электрический KUMTEL LX-6331
Тепловентилятор электрический KUMTEL LX-6331 Тепловентилятор электрический KUMTEL LX-6331
Тепловентилятор электрический KUMTEL LX-6331
Артикул: 113511
 Заканчивается
2 288 грн
Вид обогревателя: Тепловентилятор
Мощность, Вт: 3000
Напряжение, В: 230
Габариты, мм: 245*240*310
Количество режимов: 3
Популярный
Тепловентилятор электрический VITALS EH-52
Тепловентилятор электрический VITALS EH-52
Тепловентилятор электрический VITALS EH-52
Артикул: 113490
В наличии
3 889 грн
Вид обогревателя: Тепловентилятор
Напряжение, В: 380
Количество режимов: 3
Количество фаз: 3
Производительность, м³/ч: 360
Хит
Популярный
Тепловентилятор электрический Wetair WFH-04
Тепловентилятор электрический Wetair WFH-04
Артикул: 113491
 Заканчивается
348 грн
Вид обогревателя: Тепловентилятор
Мощность, Вт: 2000
Напряжение, В: 220-240
Количество режимов: 3
Рекомендуемая площадь обслуживания, м²: 20
Популярный
Тепловентилятор электрический Grunhelm FH-04
Тепловентилятор электрический Grunhelm FH-04
Артикул: 113482
В наличии
513 грн
Вид обогревателя: Тепловентилятор
Мощность, Вт: 2000
Напряжение, В: 220
Количество режимов: 3
Рекомендуемая площадь обслуживания, м²: 20
Популярный
Тепловентилятор электрический Grunhelm FH-06
Тепловентилятор электрический Grunhelm FH-06
Артикул: 113163
 Заканчивается
499 грн
Вид обогревателя: Тепловентилятор
Мощность, Вт: 2000
Количество режимов: 3
Рекомендуемая площадь обслуживания, м²: 20
Способ нагревания: Прямой
Популярный
Тепловентилятор электрический Grunhelm FH-03
Тепловентилятор электрический Grunhelm FH-03
Артикул: 113154
 Заканчивается
628 грн
Вид обогревателя: Тепловентилятор
Мощность, Вт: 2000
Напряжение, В: 220
Рекомендуемая площадь обслуживания, м²: 20
Способ нагревания: Прямой
Популярный
Тепловентилятор электрический Grunhelm PTC-3000R
Тепловентилятор электрический Grunhelm PTC-3000R
Артикул: 113132
 Заканчивается
1 337 грн
Вид обогревателя: Тепловентилятор
Мощность, Вт: 3000
Напряжение, В: 220
Габариты, мм: 250*205*300
Количество режимов: 3
Популярный
Тепловентилятор газовый Vitals GH-151
Тепловентилятор газовый Vitals GH-151
Тепловентилятор газовый Vitals GH-151
Артикул: 113122
 Заканчивается
3 431 грн
Вид обогревателя: Газовый;Тепловентилятор
Напряжение, В: 230
Габариты, мм: 390*215*290
Количество режимов: 2
Производительность, м³/ч: 320
Популярный
Тепловентилятор электрический GRUNHELM PTC-2000
Тепловентилятор электрический GRUNHELM PTC-2000 Тепловентилятор электрический GRUNHELM PTC-2000
Тепловентилятор электрический GRUNHELM PTC-2000
Артикул: 112285
 Заканчивается
734 грн
Вид обогревателя: Тепловентилятор
Мощность, Вт: 2000
Количество режимов: 2
Способ нагревания: Прямой
Тип управления: Ручное
Популярный
Тепловентилятор электрический Grunhelm PTC-2000R
Тепловентилятор электрический Grunhelm PTC-2000R
Артикул: 112776
 Заканчивается
915 грн
Вид обогревателя: Тепловентилятор
Мощность, Вт: 2000
Напряжение, В: 220
Габариты, мм: 220*160*220
Количество режимов: 3
Популярный
Тепловентилятор электрический Grunhelm GPН-2000
Тепловентилятор электрический Grunhelm GPН-2000
Артикул: 112183
В наличии
1 369 грн
Вид обогревателя: Тепловентилятор
Мощность, Вт: 2000
Напряжение, В: 220
Количество режимов: 2
Производительность, м³/ч: 210
Популярный
Тепловентилятор электрический Grunhelm GPH-9R
Тепловентилятор электрический Grunhelm GPH-9R
Артикул: 112187
 Заканчивается
4 340 грн
Вид обогревателя: Тепловентилятор
Мощность, Вт: 9000
Напряжение, В: 380
Количество режимов: 3
Количество фаз: 3
Популярный
Тепловентилятор электрический Grunhelm GPH-5R
Тепловентилятор электрический Grunhelm GPH-5R
Артикул: 112186
 Заканчивается
3 172 грн
Вид обогревателя: Тепловентилятор
Мощность, Вт: 5000
Напряжение, В: 380
Количество режимов: 3
Количество фаз: 3
Популярный
Тепловентилятор электрический Grunhelm GPH-3000
Тепловентилятор электрический Grunhelm GPH-3000
Артикул: 112182
В наличии
1 548 грн
Вид обогревателя: Тепловентилятор
Мощность, Вт: 3000
Напряжение, В: 220
Количество режимов: 2
Производительность, м³/ч: 210
Популярный
Тепловентилятор газовый Grunhelm GGH-50
Тепловентилятор газовый Grunhelm GGH-50
Артикул: 112779
В наличии
4 340 грн
Вид обогревателя: Газовый;Тепловентилятор
Мощность, Вт: 105
Напряжение, В: 220
Габариты, мм: 670*340*500
Количество фаз: 1
Популярный
Тепловентилятор газовый Grunhelm GGH-30
Тепловентилятор газовый Grunhelm GGH-30
Артикул: 6055
В наличии
4 285 грн
Вид обогревателя: Газовый;Тепловентилятор
Мощность, Вт: 80
Напряжение, В: 220
Габариты, мм: 622*272*405
Количество фаз: 1
Популярный
Тепловентилятор электрический керамический GRUNHELM PTC-905A
Тепловентилятор электрический керамический GRUNHELM PTC-905A
Артикул: 100369
В наличии
873 грн
Вид обогревателя: Тепловентилятор
Мощность, Вт: 1500
Напряжение, В: 220
Рекомендуемая площадь обслуживания, м²: 15
Тип товара: Обогреватели
Популярный
Тепловентилятор газовый Grunhelm GGH-15
Тепловентилятор газовый Grunhelm GGH-15
Артикул: 4584
В наличии
2 804 грн
Вид обогревателя: Газовый;Тепловентилятор
Мощность, Вт: 25
Напряжение, В: 220
Габариты, мм: 510*240*380
Количество фаз: 1
Популярный
Тепловентилятор электрический Grunhelm PTC-9000R
Тепловентилятор электрический Grunhelm PTC-9000R
Артикул: 114086
Нет в наличии
4 030 грн
Вид обогревателя: Тепловентилятор
Мощность, Вт: 9000
Напряжение, В: 380
Количество режимов: 3
Количество фаз: 3
Популярный
Тепловентилятор электрический TROTEC TDS 20 С
Тепловентилятор электрический TROTEC TDS 20 С
Артикул: B-123540
Нет в наличии
1 881 грн
Вид обогревателя: Тепловентилятор
Мощность, Вт: 3000
Количество режимов: 3
Нагревательный элемент: Керамический
Производительность, м³/ч: 180
Популярный
Тепловентилятор электрический TROTEC TDS 20 R
Тепловентилятор электрический TROTEC TDS 20 R
Артикул: B-123541
Нет в наличии
2 350 грн
Вид обогревателя: Тепловентилятор
Мощность, Вт: 3000
Напряжение, В: 220
Количество режимов: 3
Нагревательный элемент: Керамический
Популярный
Тепловентилятор электрический TROTEC TDS 10 M
Тепловентилятор электрический TROTEC TDS 10 M
Артикул: B-123538
Нет в наличии
1 240 грн
Вид обогревателя: Тепловентилятор
Мощность, Вт: 2000
Напряжение, В: 220
Количество режимов: 2
Нагревательный элемент: Керамический
Популярный
Тепловентилятор электрический KUMTEL LX-6331
Тепловентилятор электрический KUMTEL LX-6331
Артикул: B-123721
Нет в наличии
449 грн
Вид обогревателя: Тепловентилятор
Мощность, Вт: 2000
Напряжение, В: 220
Количество режимов: 3
Нагревательный элемент: Спираль
Популярный
Тепловентилятор электрический GRAND ТВЕ-280
Тепловентилятор электрический GRAND ТВЕ-280
Артикул: 113577
Нет в наличии
1 237 грн
Вид обогревателя: Тепловентилятор
Мощность, Вт: 3000
Напряжение, В: 220
Габариты, мм: 209*265*293
Количество режимов: 3
Скидка
-8%
Популярный
Тепловентилятор электрический GRAND ТВЕ-200
Тепловентилятор электрический GRAND ТВЕ-200
Артикул: 113576
Нет в наличии
1 174 грн 1 084 грн
Вид обогревателя: Тепловентилятор
Мощность, Вт: 2000
Напряжение, В: 220
Габариты, мм: 160*210*217
Количество режимов: 3
Популярный
Тепловентилятор электрический Tarrington House CH1500N
Тепловентилятор электрический Tarrington House CH1500N
Артикул: 113509
Нет в наличии
744 грн
Вид обогревателя: Тепловентилятор
Мощность, Вт: 1500
Количество режимов: 3
Рекомендуемая площадь обслуживания, м²: 20
Способ нагревания: Керамический
Популярный
Тепловентилятор электрический Aro HF2001N
Тепловентилятор электрический Aro HF2001N
Артикул: 113510
Нет в наличии
496 грн
Вид обогревателя: Тепловентилятор
Мощность, Вт: 2000
Напряжение, В: 220
Количество режимов: 3
Нагревательный элемент: Спираль
Популярный
Тепловентилятор электрический Nowa GG-150
Тепловентилятор электрический Nowa GG-150
Тепловентилятор электрический Nowa GG-150
Артикул: 113126
Нет в наличии
3 160 грн
Вид обогревателя: Газовый;Тепловентилятор
Напряжение, В: 230
Габариты, мм: 380*220*330
Количество режимов: 2
Производительность, м³/ч: 320
Популярный
Тепловентилятор электрический Nowa EG-200
Тепловентилятор электрический Nowa EG-200 Тепловентилятор электрический Nowa EG-200
Тепловентилятор электрический Nowa EG-200
Артикул: 1131280
Нет в наличии
356 грн
Вид обогревателя: Тепловентилятор
Мощность, Вт: 2000
Напряжение, В: 230
Габариты, мм: 195*170*225
Количество режимов: 3
Популярный
Тепловентилятор электрический Vitals GH-301
Тепловентилятор электрический Vitals GH-301
Тепловентилятор электрический Vitals GH-301
Артикул: 113123
Нет в наличии
4 690 грн
Вид обогревателя: Газовый;Тепловентилятор
Напряжение, В: 230
Габариты, мм: 490*250*355
Количество режимов: 2
Производительность, м³/ч: 650
Популярный
Тепловентилятор газовый Vitals GH-501
Тепловентилятор газовый Vitals GH-501
Тепловентилятор газовый Vitals GH-501
Артикул: 113124
Нет в наличии
5 319 грн
Вид обогревателя: Газовый;Тепловентилятор
Напряжение, В: 230
Габариты, мм: 605*250*360
Количество режимов: 2
Производительность, м³/ч: 872
Популярный
Тепловентилятор электрический Vitals EH-23
Тепловентилятор электрический Vitals EH-23
Тепловентилятор электрический Vitals EH-23
Артикул: 113125
Нет в наличии
1 029 грн
Вид обогревателя: Тепловентилятор
Мощность, Вт: 2000
Габариты, мм: 210*160*217
Количество режимов: 3
Производительность, м³/ч: 197
Популярный
Тепловентилятор электрический Grunhelm GPH-3R
Тепловентилятор электрический Grunhelm GPH-3R
Артикул: 112185
Нет в наличии
2 935 грн
Вид обогревателя: Тепловентилятор
Мощность, Вт: 3000
Напряжение, В: 220
Количество режимов: 3
Производительность, м³/ч: 360
Популярный
Тепловентилятор электрический GRUNHELM PTC-905
Тепловентилятор электрический GRUNHELM PTC-905
1
Артикул: 100400
Нет в наличии
749 грн
Вид обогревателя: Тепловентилятор
Мощность, Вт: 1500
Напряжение, В: 220
Рекомендуемая площадь обслуживания, м²: 15
Тип товара: Обогреватели
Популярный
Тепловентилятор электрический FORTE PTC-3030Y
Тепловентилятор электрический FORTE PTC-3030Y
Артикул: B-44469
Нет в наличии
1 620 грн
Вид обогревателя: Тепловентилятор
Напряжение, В: 220
Количество фаз: 1
Производительность, м³/ч: 300
Способ нагревания: Прямой
Популярный
Тепловентилятор электрический FORTE PTC-3000
Тепловентилятор электрический FORTE PTC-3000
Артикул: B-44468
Нет в наличии
1 154 грн
Вид обогревателя: Тепловентилятор
Мощность, Вт: 3000
Напряжение, В: 220
Количество фаз: 1
Производительность, м³/ч: 180
Популярный
Тепловентилятор электрический FORTE PTC-2000
Тепловентилятор электрический FORTE PTC-2000
Артикул: B-30393
Нет в наличии
599 грн
Вид обогревателя: Тепловентилятор
Мощность, Вт: 2000
Напряжение, В: 220
Количество фаз: 1
Производительность, м³/ч: 120
Популярный
Тепловентилятор электрический ELEMENT FH-205
Тепловентилятор электрический ELEMENT FH-205
1
Артикул: 4591
Нет в наличии
379 грн
Вид обогревателя: Тепловентилятор
Мощность, Вт: 2000
Напряжение, В: 220
Рекомендуемая площадь обслуживания, м²: 20
Тип товара: Обогреватели

Тепловентиляторы (Дуйчики)

Простой в работе тепловентилятор или дуйчик относится нагревателям несложной конструкции, но очень эффективными при необходимости нагревать помещения способом вентиляции теплового потока воздуха. В нашем интернет-магазине представлен обширный ассортимент таких приборов, которые популярны для использования в жилых домах, заведениях общественного питания, офисах, бытовках на строительных площадках.

Дуйка (обогреватель) – принцип работы и виды

Производители ARO, ELEMENT, FORTE, GRAND, GRUNHELM, KUMTEL, NOWA, TARRINGTON HOUSE, TROTEC, VITALS, WETAIR поставляют на рынок продаж большое количество изделий с разными техническими характеристиками и целевым предназначением. Для бытовых условий самыми ходовыми являются модели, способные качественно обогревать комнаты с площадью от 10 до 30 м2.

Средняя мощность данных устройств находится в диапазоне от 500 Вт до 2 кВт. Эти показатели помогут достаточно быстро прогреть помещение со средней квадратурой. Более производительные и габаритные агрегаты применяются на промышленных предприятиях, в торговых точках, устанавливаются на складах и в гаражах.

Разнообразие ассортимента позволяет купить дуйчик нужного вам типа:

  • стационарные устанавливаются в помещении в определенной точке без возможности переноса в другую зону;
  • автомобильные предназначены для транспортных средств;
  • мобильные тепловентиляторы можно быстро и легко перемещать внутри помещений.

Появились новинки в формате дорожных сумок. Это очень удобно при перевозке в багажнике автомобиля, для поездок на дачу, при ситуации с неотапливаемым рабочим местом.

Тепловентилятор – варианты установки и используемых нагревательных элементов

Решение купить дуйчик вполне оправдано возможностью приобрести наиболее подходящую модель с учетом специфики дальнейшего применения:

  • напольные образцы оснащены специальными подставками, чтобы предотвратить опрокидывание. Не составит труда переносить приборы этого вида из одной комнаты в другую. Есть агрегаты с ручками и колесиками;
  • настенные будут оптимальным выбором для небольших помещений. В этом случае не придется занимать полезную площадь на полу;
  • настольный тепловентилятор купить рекомендуется по причине его отличной мобильности, компактных размеров и минимального веса.

Цена дуйки во многом определяется использованным для изготовления нагревательного элемента материалом. Большим спросом пользуются недорогие спиральные образцы. Но для них присуще достаточно быстрое пересушивание воздуха внутри комнаты.

Тепловентилятор электрический Wetair WFH-04348 грн
Тепловентилятор электрический Grunhelm FH-06499 грн
Тепловентилятор электрический Grunhelm FH-04513 грн
Тепловентилятор электрический Grunhelm FH-03628 грн
Тепловентилятор электрический Grunhelm PTC-2000D634 грн

Металлокерамические и керамические ТЕНы отличаются бесшумной работой и способностью сохранять нужный уровень влажности. Их стоимость несколько выше, но зато пользователь будет находиться в более комфортной обстановке.

 Преимущества дуйчиков перед другими видами обогревателей

Для продукции известных брендов характерен обширный функционал. Производители учитывают актуальные запросы потребительского рынка и предлагают купить дуйчик с наличием новых технологических решений:

  • надежная защита от риска перегрева;
  • комплектация термостатом;
  • автоматический поворот;
  • таймер времени работы;
  • удобный дисплей;
  • система срабатывания отключения при падении;
  • опция регулировки мощности;
  • увлажнитель воздуха;
  • режим холодного обдува.

Также можно купить тепловентилятор с пультом дистанционного управления.

В отличие от изделий выпуска прошлых лет стоит упомянуть о разнообразии внешней формы современных моделей. Это квадратные, прямоугольные, цилиндрические образцы и модификации оригинального дизайна в виде очагов пламени.

Обращайтесь к нам в любое удобное для вас время, чтобы купить дуйчик и наполнить свой дом теплом и уютом!

Отзывы покупателей Все отзывы
Конвертор универсальный ЛЕМИРА ЭВУА-2,0/220-(и)
Конвертор универсальный ЛЕМИРА ЭВУА-2,0/220-(и)
КОНВЕРТОР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЛЕМИРА ЭВУА-2,0/220-(И) УКРАИНА КУПИТЬ Цена а в описании Универсальный конвектор Лемира ЭВУА-1,5/220(х) так какая у него мощность
М
Микола
Конвертор универсальный ЛЕМИРА ЭВУА-2,0/220-(и)
Конвертор универсальный ЛЕМИРА ЭВУА-2,0/220-(и)
Греемся в офисе таким уже месяц, все устраивает, не мерзним, уютно, комфортно стало, плюс воздух не сильно сушит в отличии от разных вентиляторов.
Е
Екатерина
Тепловентилятор электрический GRUNHELM PTC-905
Тепловентилятор электрический GRUNHELM PTC-905
Мне нравится, на дачу такой приобрел, у нас там нету печки, так как в основном приезжаем летом, а зимой изредка. Очень быстро нагоняет тепло, пока распаковались уже итепленько.
Д
Денис
Тепловентилятор электрический ELEMENT FH-205
Тепловентилятор электрический ELEMENT FH-205
Очень понравился обогреватель. Не шумит, места много не занимает, пока отопление не включили, часто пользовались по вечерам, чтоб не замёрзнуть. Единственный минус - воздух сушит.
А
Алина
icon_callback icon_viber icon_teleg icon_email